Война и мир. Том 1. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Война и мир" – самый известный роман Льва Николаевича Толстого, как никакое другое произведение писателя, отражает глубину его мироощущения и философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она обо всем – о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о славе и подвиге, о войн�е и мире. Первый том знакомит с высшим обществом России XIX века. Показаны взаимоотношения между родителями и детьми в семье Ростовых, сватовство у Болконских, интриги у Безуховых, вечера в салоне фрейлины А.П.Шерер, балы в Москве и Петербурге.



Война и мир слушать на видеосервисе Wink.