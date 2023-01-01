Война и мир. Том 1. Лев Толстой
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Война и мир. Том 1. Лев Толстой

Война и мир. Том 1. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика1138 мин12+

Сюжет

"Война и мир" – самый известный роман Льва Николаевича Толстого, как никакое другое произведение писателя, отражает глубину его мироощущения и философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она обо всем – о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о славе и подвиге, о войне и мире. Первый том знакомит с высшим обществом России XIX века. Показаны взаимоотношения между родителями и детьми в семье Ростовых, сватовство у Болконских, интриги у Безуховых, вечера в салоне фрейлины А.П.Шерер, балы в Москве и Петербурге.

Война и мир слушать на видеосервисе Wink.

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