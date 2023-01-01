Восстание безумных богов: Северная Ведьма. Ник Перумов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Араллор – мир-загадка. Под его поверхностью бушует тeмное пламя, сам он пронизан потоками магии, и каких только существ в нeм не встретишь! Люди и орки, сидхи и мантиды, гномы и кобольды… Но даже такой богатый чудесами мир рано или поздно становится тесен. На Дальнем Севере набирает силу таинственная Ведьма, маги империи Корвус погрязли в интригах, а некие пришельцы из ниоткуда, троица «свободных чародеев», кажется, задумали небывалое… Только похоже, что за всем этим стоят какие-то иные силы, и происходящее в Араллоре – только отражение истинной борьбы. В центре событий волею судьбы оказываются орка-рабыня Шаарта, молодой некромант Рико и имперский маг Публий Маррон. Сумеют ли они разобраться и удержать от падения свой мир и тех, кого любят – да и самих себя?



Восстание безумных богов: Северная Ведьма слушать на видеосервисе Wink.