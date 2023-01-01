Воссоединение. Игорь Марченко
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Воссоединение. Игорь Марченко

Воссоединение. Игорь Марченко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика613 мин16+

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О книге

Воссоединение – фантастический роман Игоря Марченко, шестая книга цикла «Доминион», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. После долгих скитаний и странствий вдали от цивилизованных миров внутреннего кольца в пограничном секторе Язигов, Ингвар Грин добирается до далекой планеты Калипсо – представляющую собой роскошный курорт, а также культурный и финансовый центр могущественной Империи тысячи Солнц. В этом раю среди восхитительных пальм, изумрудных волн, золотистого песка и величественных автоматизированных мегаполисов зреет заговор по свержению коррумпированной, ненавистной власти Вечного императора.

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Жанр
Фантастика
Время
613 мин / 10:13

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