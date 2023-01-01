Воспоминания сына художника. Василий Верещагин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Имя и творчество великого художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина без преувеличения известны всем. Его знаменитые картины «Апофеоз войны», «Смертельно раненый», «У крепостной стены» впервые показали широкой публике не триумф победителей, а боль, ужас и величайшую трагедию войны. И если про историю создания этих и других живописных шедевров мастера мы знаем очень многое, то про личную жизнь художника известно гораздо меньше. В аудиокниге «Воспоминания сына художника» мы сможем познакомиться и с этой, закрытой от многих стороной жизни Василия Верещагина. Сын Василия Васильевича рисует правдивый портрет своего отца, воссоздавая черты его характера, привычки и другие стороны жизни в кругу семьи. Ценность этих воспоминаний неизмеримо возрастает вследствие того, что написаны они ярко, с большой душевной теплотой, написаны не сторонним наблюдателем, а человеком, многое знавшим о жизни отца из собственных наблюдений, из рассказов матери и других близких родственников.



Воспоминания сына художника слушать на видеосервисе Wink.