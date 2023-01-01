Воспоминания о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Произведения Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса и его незаменимого помощника Доктора Ватсона по праву считаются классикой детективного жанра. Считается, что прототипом Холмса послужил реально существовавший человек – доктор Джозеф Белл, сослуживец Конан Дойля, работавший в Эдинбургском королевском госпитале и славившийся способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека. Несмотря на невероятную популярность рассказов о знаменитом детективе, сам Конан Дойль считал эти произведения «легким чтивом» и не разделял восторга читателей, считая себя в первую очередь автором исторического романа. Однажды он даже решил прекратить историю сыщика, устранив его в схватке с профессором Мориарти, но поток писем возмущенных читателей, среди которых по легенде была сама королева Виктория, заставили писателя «оживить» знаменитого сыщика и продолжить описание его приключений. –



Воспоминания о Шерлоке Холмсе слушать на видеосервисе Wink.