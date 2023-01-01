Воспоминания о поэтах. Марина Цветаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Серебряный век русской культуры отмечен яркой звездой Марины Цветаевой. Автор несравненных стихотворений и самобытной прозы, неординарная личность, окруженная слухами и легендами. Ее страстные, сильные стихи – жемчужина мировой лирики и наше глубоко личное достояние. Обращения Цветаевой к поэтам – тоже оригинальны, воспоминания о них – необычны. В сборник вошли воспоминания о Валерии Брюсове («Герой труда»), Осипе Мандельштаме («История одного посвящения»), Максимилиане Волошине («Живое о живом»), Андрее Белом («Пленный дух») и Константине Бальмонте («Слово о Бальмонте»).



Воспоминания о поэтах слушать на видеосервисе Wink.