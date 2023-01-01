Воспоминания. Нестор Махно (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Сложно найти более неоднозначную фигуру в истории гражданской войны. Нестор Иванович Махно (Михненко) родился в 1888 году в украинском селе Гуляйполе, а умер в Париже 25 июля 1934. Вот куда завели пути-дороги крестьянского паренька, предводителя отрядов повстанцев, убежденного анархиста батьку Махно. О неистовом атамане с испепеляющим взглядом рассказывали, что он может метать энергетические огненные шары и уплотнять биополе вокруг себя так, что пули меняют траекторию. Это конечно вряд ли, но крестьянскую армию в 140 тысяч человек из отряда в 30 человек он собрал за год. Армию, которая передвигалась в три раза быстрее положенного по уставу кавалерии и наводила ужас на петлюровцев, немцев и красноармейцев – Махно умудрялся воевать со всеми. И Республика Гуляйполе с 7 миллионами жителей, своей армией, школами и детскими коммунами – недолго – но жила. Лишь три года было отпущено батьке для его триумфа, зато какие! А потом оставалось писать мемуары – «Воспоминания».



Воспоминания слушать на видеосервисе Wink.