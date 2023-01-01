Воспитание детей без криков, угроз, наказаний и истерик. Александр Мусихин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эффективное руководство к действию, которое точно поможет наладить отношения с детьми. Как известно, все мы прекрасно знаем, как правильно воспитывать детей… пока у нас не появляются свои собственные. Став родителями, все мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами: что делать, если ребенок не желает слушаться? Как справляться с детскими истериками? Как пережить «кризис трех лет» и подростковый возраст? Как мотивировать ребенка на учебу? Что делать, когда перепробовано уже все и ничего не помогает? На эти и многие другие вопросы родителей отвечает Александр Мусихин, психотерапевт с 14-летним стажем, лектор, ведущий тренингов в центре психологии, писатель, отец двоих детей. Пошаговые инструкции, позволяющие выстроить с ребенком отношения сотрудничества, простые правила, проверенные на практике и применимые в любой ситуации, живой язык и юмор автора делают эту аудиокнигу настоящим спасательным кругом для родителей.



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