Воспитание без криков и наказаний. Мудрые ответы на главные вопросы родителей. Екатерина Кес (книга, 2020) слушать онлайн

Ни один родитель не просыпается утром с мыслью: «Сегодня я целый день буду ругать и наказывать своего ребенка!» Все мы желаем своим детям только добра и стремимся быть лучшими мамами и папами на свете. Но вдруг ребенок начинает капризничать, отказывается слушаться, обманывает или дерется… И вот мы снова кричим на малыша, стыдим его и угрожаем строгим наказанием, а после не только мучаемся чувством вины, но и видим полную неэффективность этих действий. Детский психолог с 20-летним опытом Екатерина Кес уверена: воспитание без криков и наказаний возможно! Ее простые советы и рекомендации помогут родителям справиться с истериками и капризами, страхами и враньем, научиться устанавливать правила и границы, применять игровой подход в воспитании и выстроить здоровые отношения, основанные на доверии и любви.



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