Восьмой навык. От эффективности к величию. Стивен Кови (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В современном мире эффективность становится обязательной для людей и организаций. Однако, чтобы выживать, преуспевать, выделяться среди других и вести за собой в новой реальности, которую Стивен Кови называет эпохой работника интеллектуального труда, мы должны, опираясь на эффективность, двигаться за еe границы. Новая эра истории человечества требует достижения величия. Она призывает нас раскрыть свои способности, с энтузиазмом добиваться стоящих перед нами целей и вносить существенный вклад в окружающий мир. Нам нужен новый образ мышления, новый набор умений и инструментов – другими словами, совершенно новый навык, кроме тех семи, которые Стивен Кови считает необходимыми для успешных людей. Этот восьмой навык успешного человека заключается в том, чтобы обрести свой голос и вдохновить на обретение своего голоса других. Аудиокнига адресована широкому кругу слушателей. ВНИМАНИЕ! Аудиокнига содержит текстовые дополнения в архиве bonus.zip, видео-материалы не включены издателем в данную версию.



Восьмой навык слушать на видеосервисе Wink.