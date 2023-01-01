Воскресшие боги Леонардо да Винчи. Дмитрий Мережковский
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Воскресшие боги Леонардо да Винчи. Дмитрий Мережковский

Воскресшие боги Леонардо да Винчи. Дмитрий Мережковский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература1236 мин12+

Сюжет

…Ему казалось, что не только изображенная на портрете, но и сама живая Мона Лиза становится все более и более похожей на Леонардо… Впрочем, главная сила возраставшего сходства заключалась не столько в самих чертах, сколько в выражении глаз и в улыбке. Он вспоминал с неизъяснимым удивлением, что эту же самую улыбку видел у прародительницы Евы в первой картине учителя, и у ангела Девы в скалах, и у Леды с лебедем, и во многих других женских лицах, которые писал, рисовал и лепил учитель, еще не зная Моны Лизы, – как будто всю жизнь, во всех своих созданиях искал он отражения собственной прелести и, наконец, нашел в лице Джоконды… Эпоха великих мастеров искусства, знаменитых государственных деятелей и куртизанок, изменивших мир научных открытий и, конечно же, неразгаданных до сих пор тайн оживает в одном из лучших произведений Д.С.Мережковского – Воскресшие боги Леонардо да Винчи. Роман представляет собой 2-ю часть трилогии Христос и Антихрист. Эпоха Леонардо показана автором, как один из кульминационных моментов истории: его главных героев представляют собой главную арену противостояния Божественного и сатанинского начал, и где как не в жизни и творениях великого мастера отражается эта борьба с максимальной силой?

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