Воскресение. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Воскресение" – последний роман одного из величайших русских писателей Льва Николаевича Толстого. В нем автор затрагивает вечные, прежде всего, нравственные вопросы: о добродетели, справедливости, о счастье и смысле жизни. Главный герой романа князь Нехлюдов, будучи присяжным на суде, узнает в подсудимой горничную Катю Маслову, которую он в свое время соблазнил и бросил. Он решает искупить перед ней свою вину… "



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