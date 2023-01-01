Воскресение. Аудиоспектакль. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Воскресение» – шедевр позднего творчества Льва Толстого. Шедевром является также предлагаемая вниманию слушателей постановка этого романа – спектакль великого режиссера Немировича-Данченко. Любовь и порок, закон и справедливость, мучительная переоценка ценностей и долгий путь к нравственному очищению и духовному прозрению – все эти глубокие драматические перипетии предстают в судьбах главных героев – Катюши Масловой, «падшей женщины», и князя Нехлюдова, аристократа, внезапно осознающего свою вину. «Самый строгий судья Вл. И. Немирович-Данченко писал К.С. Станиславскому: „Блестящая Катюша – Еланская и по данным, отвечающим образу, и по яркости и силе“.» Спектакль по одноименному роману. Московский Художественный академический театр им. М. Горького, запись 1936 года



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