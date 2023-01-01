Восхождение на гору Невероятности. Ричард Докинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига для тех, кто хочет разобраться, как развивалась жизнь на земле и какие невероятные происшествия случались на этом пути. Как пауки, плетя свою паутину, перекидывают самую первую ее нить? Какие подарки делает паук-самец своей возлюбленной? Мог ли без Бога существовать инжир? Почему у жирафа выросла такая шея? Почему сухопутные животные, вернувшись в водную среду, не открывают заново прежний набор приспособлений к водной жизни? И напротив, почему киты и морские коровы не сменили легкие на жабры? Могла ли такая сложная биологическая машина, как человек, появиться самостоятельно, без участия некоего Конструктора? Всемирно известный ученый Ричард Докинз рассказывает, как медленно, аккуратно, но при этом настойчиво двигаются живые организмы по пути эволюции, приобретая новые части тела, совершенствуя свое строение и достигая в результате вершин, которые кажутся совершенно невероятными. Живые организмы, которые мы можем наблюдать вокруг себя и к которым мы и сами относимся, – создания уникальные. Причем уникальны они каждое по-своему. Кто-то идеально приспособлен к жизни в условиях, в которых, казалось бы, жизнь вообще не возможна, кто-то обладает инстинктами, работающими безошибочнее и точнее любых часов, кто-то отрастил части тела, оптимальные для атаки, кто-то, напротив, для защиты или и вовсе для уклонения от боя. И все эти способности, вступая во взаимосвязь между собой, формируют сложную и грандиозную картину жизни на земле. Разве могла цепочка случайностей, под кото...Слушайте книгу.



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