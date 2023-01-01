Восхитительная ведьма. Анна Джейн (книга, 2020) слушать онлайн

Пожелайте мне удачи. Я покоряю человека с железным сердцем, каменными плечами и ужасным характером. Я не знаю, чего мне хочется больше – придушить или обнять его. Он зануда, который старается все делать правильно, но совершает такие безбашенные поступки, на которые я никогда не решилась бы. Он университетский преподаватель, а я старшекурсница. Пока он не знает, что станет моим парнем. Но ведь это дело времени, правда? Я добьюсь его во что бы то ни стало.



Восхитительная ведьма слушать на видеосервисе Wink.