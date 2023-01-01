Восемь бусин на тонкой ниточке. Елена Михалкова
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Восемь бусин на тонкой ниточке. Елена Михалкова

Восемь бусин на тонкой ниточке. Елена Михалкова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы629 мин12+
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Сюжет

В загородном доме вдовы собралась необычная компания. Каждый надеется получить деньги выжившей из ума старухи. Семь человек столкнутся между собой в отчаянной схватке за наследство. Один из них притворяется не тем, кто он на самом деле. Второй хочет сбежать, но не может. А третий готовит убийство. Маша Успенская, попавшая в клубок интриг, подозревает, что у этого спектакля есть кукловод. Он перебирает их жизни, точно играет бусинками. Сможет ли она узнать его до того, как опустится занавес?

Восемь бусин на тонкой ниточке слушать на видеосервисе Wink.

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