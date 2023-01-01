Воровка чар. Маги, ведьмы, чернокнижники. Аня Сокол (книга, 2020) слушать онлайн

«Маги, ведьмы, чернокнижники» – фантастический роман Ани Сокол, первая книга цикла «Воровка чар», жанр романтическое фэнтези, приключенческое фэнтези. Никто не знал, кто я и откуда взялась. Никто не знал, на что я способна. Никто не удивился, когда я однажды убила мага, украв его силу. И теперь нико�го не волнует, что «убитый» сидит напротив и грозится оторвать голову. Сподобилась на злодейство – надевай рубище и добро пожаловать на эшафот! Нет, господа чаровники, так не пойдет, сегодня я умирать отказываюсь. Завтра, впрочем, тоже. Слишком молода для этого. И упряма. Это все, что вам необходимо знать обо мне.



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