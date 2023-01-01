Ворону не к лицу кимоно. Тисато Абэ (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Ворону не к лицу кимоно» – первая книга популярной фэнтезийной серии Тисато Абэ, вдохновленная японской мифологией. В основе серии история о легендарной птице Ятагарасу. Золотой Ворон разделил землю Ямаути на четыре части между своими детьми. Все четверо пообещали беречь подаренные земли и передавать эти знания из поколения в поколение. Так началась история четырех земель и четырех домов… Но, дворцовые интриги, борьба за власть, набеги захватчиков не обошли их стороной, и поставили под угрозу существование мира! Сможет ли молодой принц успешно преодолеть все препятствия и раскрыть все секреты? Тисато Абэ – одна из самых популярных авторов в Азии и лауреат литературной премии Мацумото-Сэйчо! Только в Японии продано более 1 200 000 экземпляров ее книг, а обложки серии «Японское фэнтези. Ятагарасу» складываются в невероятной красоты панно!



Ворону не к лицу кимоно слушать на видеосервисе Wink.