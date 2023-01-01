Вор времени. Терри Пратчетт (книга, 2001) слушать онлайн

Сюжет

Вас, скорее всего, не удивит, что Плоский мир снова в опасности. Все началось с того, что наблюдатели за работой Вселенной или попросту говоря, ее ревизоры, решили, что мир слишком беспорядочен и поэтому должен исчезнуть. Чтобы не допустить этого в Анк-Морпорк в срочном порядке отправляются Смерть и его внучка Сьюзен, Метельщик Лю Цзе и его ученик Лудд и всадник Апокалипсиса, он же молочник Ронни. Только им под силу повернуть назад колесо истории и спасти мир от неминуемой гибели. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Терри Пратчетта серии «Смерть»: «Мор, ученик Смерти», «Мрачный жнец», «Соль музыки», «Дед Хрюкус».



Вор времени слушать на видеосервисе Wink.