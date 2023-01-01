Вор-любитель. Эрнест Уильям Хорнунг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эрнест Уильям Хорнунг (1890–1921) – английский писатель, создатель серии книг об Артуре Раффлсе, взломщике-любителе времeн викторианской Англии. Первый сборник рассказов о его похождениях вышел в 1899 году под названием «The Amateur Cracksman». Истории о «высоконравственном» воре Раффлсе и его подручном Мендерсе принесли автору общенациональную известность. Любопытная деталь: шурином Хорнунга был никто иной, как Артур Конан Дойл, и его тeзку Раффлса, антигероя-преступника с манерами аристократа, многие современники воспринимали как пародию на Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Дойла не смущало это карикатурное заимствование, а Хорнунг открыто признавал влияние своего знаменитого родственника. Чем привлекает Раффлс? Он джентльмен, человек с принципами. Он хорош собой и в отличной спортивной форме – чемпион Англии по крикету. И при первом знакомстве ничто не выдаeт в элегантном лондонском денди его истинную страсть – непреодолимую тягу к воровству. Преступления Раффлса весьма изобретательны и будоражат сытую, размеренную жизнь высшего общества. Удастся ли столичной знати уберечь свои сокровища от ловкого вора? А вот послушайте…



Вор-любитель слушать на видеосервисе Wink.