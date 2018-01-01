Вопреки всем сказкам. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Вопреки всем сказкам». Лучший способ спокойно учиться колдовству и избавиться от навязанной родом свадьбы – заключить сделку с тем, кто уж точно никогда на тебе не женится. Главное, правильно поставить условия. Только деловые отношения и ничего больше! Именно так думала Лиза, соглашаясь на фиктивную помолвку. Вот только глядя на самонадеянную улыбку своего «сообщника», ведьма уже жалела, что поддалась на эту авантюру. Какую тайну хранил этот странный парень и почему согласился на еe условия? Надеется, что она будет играть по его правилам? Да никогда! Ну, возможно, только чуть-чуть… Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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