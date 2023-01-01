Воображение и творчество в детском возрасте. Лев Выготский (Выгодский) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сегодня, когда так велика потребность в людях, способных нестандартно мыслить и находить оригинальные решения, когда одним из важнейших вопросов детской психологии и педагогики является вопрос о развитии творческой фантазии в процессе воспитания и становления ребeнка, книга выдающегося отечественного психолога Л. С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте» представляется особенно актуальной. Это одна из наиболее известных работ учeного, посвящeнная психолого-педагогическим основам развития творческого воображения детей. В книге обосновывается значение воображения для творческой деятельности и наличие творческого начала в каждодневной жизни человека, рассматриваются связи воображения и действительности, описывается психологический механизм творческого воображения. Говоря о развитии воображения в детском возрасте, Л. С. Выготский подробно останавливается на его проявлениях в литературном, театральном и изобразительном творчестве дошкольников и младших школьников.



Воображение и творчество в детском возрасте слушать на видеосервисе Wink.