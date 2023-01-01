Воля вольная. Виктор Ремизов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Виктор Ремизов – прозаик и журналист, автор сборника рассказов «Кетанда», первые публикации вышли в журналах «Новый мир» и «Октябрь». Действие романа «Воля вольная» происходит на Дальнем Востоке. Конфликт завязывается между местными охотниками и рыбаками и полицией, собирающей дань с браконьерского бизнеса в районе. Жители поселка делятся на тех, кто готов и даже рад окончательно покориться новому порядку, и тех, кто стремится к «вольнице». Последние уходят втайгу и пытаются то ли скрыться от преследователей, то ли порвать связи с цивилизованным миром. Шорт-лист премии «Большая книга». Шорт-лист премии «Русский Букер».



Воля вольная слушать на видеосервисе Wink.