Воля к власти. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Воля к власти» – произведение, венчающее философское творчество Фридриха Ницше. Опубликованное после смерти автора, оно вызвало настоящий резонанс и бурные споры. До сегодняшнего дня исследователи пытаются понять, что имел в виду немецкий философ и насколько его мысль была верно интерпрет�ирована последователями. И был ли Ницше настолько уж беспринципным сторонником «культа силы» или в его афоризмах содержится нечто гораздо более глубокое и нетривиальное?



Воля к власти слушать на видеосервисе Wink.