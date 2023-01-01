Волшебство не вызывает привыкания. Книга 2. Антон Текшин
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Волшебство не вызывает привыкания. Книга 2. Антон Текшин

Волшебство не вызывает привыкания. Книга 2. Антон Текшин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика607 мин18+

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О книге

«Волшебство не вызывает привыкания» – фантастический роман Антона Текшина, вторая книга цикла, жанр ЛитРПГ, городское фэнтези, постапокалипсис. Волшебство не достаeтся просто так. Иной раз оно требует серьeзных жертв, вплоть до чьей-то жизни. Несмотря на это, некоторым удалось приспособиться и овладеть новыми способностями, но стремительно меняющийся мир продолжает пробовать людей на прочность. Тех, кто сумел пережить самые тяжeлые первые дни, ждут новые испытания. Стоит ли им сохранять человечность в таких условиях или лучше окончательно потерять людской облик, оставив мораль и совесть за спиной? Каждый на этот вопрос отвечает сам, но передо мной он даже не стоит. Мне бы только разобраться со своими тараканами, настырно лезущими в голову, да вспомнить, кто я такой на самом деле… Внимание! Содержит нецензурную брань.

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Жанр
Фантастика
Время
607 мин / 10:07

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