Волшебный шар. Или сказочные приключения одной семьи. Елена Молчанова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь обычной московской семьи резко меняется после того, как мальчик Миша находит на улице бездомного щенка и приводит его домой.Чтобы помочь новому пушистому другу, Миша, Мама и Папа отправляются на поиски волшебного свитка. Впереди их ждут приключения и опасные встречи с Хранителем Ключей, саблезубым тигром, динозаврами и сказочными персонажами.А когда им удаeтся в очередной раз спасти себя и мир, проказники гномы с помощью волшебного шара подстраивают им новые сюрпризы.



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