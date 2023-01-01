Волшебный шар. Или сказочные приключения одной семьи. Елена Молчанова
Wink
Детям
Волшебный шар. Или сказочные приключения одной семьи. Елена Молчанова

Волшебный шар. Или сказочные приключения одной семьи. Елена Молчанова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Приключения124 мин6+

Сюжет

Жизнь обычной московской семьи резко меняется после того, как мальчик Миша находит на улице бездомного щенка и приводит его домой.Чтобы помочь новому пушистому другу, Миша, Мама и Папа отправляются на поиски волшебного свитка. Впереди их ждут приключения и опасные встречи с Хранителем Ключей, саблезубым тигром, динозаврами и сказочными персонажами.А когда им удаeтся в очередной раз спасти себя и мир, проказники гномы с помощью волшебного шара подстраивают им новые сюрпризы.

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