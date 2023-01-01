Волшебные приключения в мире финансов. Тайна заброшенного города. Людмила Емелина,Анна Тищенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Несколько веков семья Саната Клаусов владела подарочным производством, но вела дела в долг и потеряла его. Молодому Клаусу приходится начинать бизнес. Вместе с друзьями он берeт кредит в банке гномов, налаживает добычу руды. Завод игрушек они находят в заброшенном городе, который недавно процветал, но был покинут жителями и приобрел дурную славу в королевстве. Друзья расследуют загадочную историю, заставившую жителей покинуть город. В конце вы найдете рождественские игрушки, открытки, рецепты.



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