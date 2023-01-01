Волшебное слово и другие рассказы. Валентина Осеева (книга, 2020) слушать онлайн

Есть на свете такие слова, которые помогают каждому ребенку стать самым настоящим волшебником. И тогда вдруг вредная сестра становится очень даже симпатичной и делится с тобой красками, бабушка дает попробовать самый румяный пирожок, а старший брат берет с собой покататься на лодке. Об этом секретном волшебном слове, а также о многом другом очень важном и поучительном, как для детей, так и для их родителей вы сможете узнать из аудиокниги Валентины Осеевой «Волшебное слово и другие рассказы» Так же не пропустите аудиокнигу Валентины Осеевой «Волшебная иголочка и другие сказки». В сборник вошли рассказы: Волшебное слово Бабушка и внучка Синие листья Веселая елка Время Девочка с куклой Рекс и Кекс Долг Кто хозяин? Мечтатель Труд согревает Хорошее Навестила Случай Три товарища Заячья шапка Сторож Танины достижения Папа-тракторист Сыновья Отомстила Новая игрушка Обидчики Плохо Просто старушка Строитель Подарок Перышко До первого дождя Вырванный лист Просто так На катке Печенье Что легче Все вместе



Волшебное слово и другие рассказы слушать на видеосервисе Wink.