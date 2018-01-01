Волшебное кольцо. Борис Шергин (книга, 2020) слушать онлайн

Борис Шергин родился в конце XIX века, в 1896 году, в г. Архангельске. Здесь прошли его детство, юность, молодость. Он жил рядом с именитыми корабельными плотниками, капитанами, лоцманами, присматривался к их обычаям, прислушивался к разговорам, постигая благодаря ним характер и культуру Поморья. Вспоминая отчий дом, Шергин писал: «В родной семье, в городе Архангельске я, главным образом, и наслушался и воспринял все свои новеллы, былины, песни, скоморошины. На всю жизнь запасся столь бесценным для писателя наследством. Впоследствии в море – на кораблях, на пароходах, на лесопильных заводах я лишь пополнял этот основной свой фамильно-сказительный фонд». И действительно произведения Шергина никогда не перепутаешь, ни с какими другими, ведь в них всегда присутствуют неповторимые обороты речи, удивительно меткие сравнения, и остроумные образные словечки. Аудиоверсии сказок, вошедших в этот сборник, для вас прочел Народный артист России Андрей Леонидович Мартынов, которому удалось, казалось бы, невозможное, еще больше усилить очарование произведений Бориса Шергина благодаря мастерски переданному поморскому говору и национальному колориту. В сборник вошли сказки: Пойга и Лиса Судное дело Ерша с Лещом Пронька Грезной Волшебное кольцо Золоченые лбы Варвара Ивановна Мартынко Дивный гудочек Данило и Ненила © Б. Шергин (наследники) ©



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