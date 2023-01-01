Волшебник изумрудного города (спектакль). Александр Волков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ураган унес девочку Элли в волшебную страну. Чтобы вернуться в родной город Канзас, ей нужно было разыскать трех существ и помочь им исполнить самые заветные желания. Ими оказались соломенное чучело Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев. Элли и ее новые друзья отправляются в Изумрудный г�ород за помощью к волшебнику Гудвину…



Волшебник изумрудного города (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.