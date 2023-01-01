Волшебник Изумрудного города. Александр Волков (книга, 1939) слушать онлайн

Сюжет

Жила-была с папой и мамой обыкновенная, не сказочная девочка. Однажды на их ферму налетел такой ужасный ураган, что маленький домик не удержался на месте и взлетел. А вместе с ним и девочка со своим песиком. С этого момента обыкновенная история обычной девочки закончилась, и началась история сказочная. То есть девочка-то осталась такой же, как была, а вот страна, в которую она попала, оказалась Волшебной. И правили ею могущественные добрые волшебники и не менее могущественные злые колдуньи. А нашей обыкновенной маленькой девочке, чтобы вернуться домой, предстояло их победить! Разве такое возможно?



Волшебник Изумрудного города слушать на видеосервисе Wink.