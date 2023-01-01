Волшебник Бахрам. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сказочная повесть Э. Успенского «Волшебник Бахрам» – это очень смешная фантастическая история о «повелителе подземного царства», который на старости лет решил наконец обзавестись учеником. Недолго думая, он послал своего раба на поверхность земли, чтобы тот украл первого попавшегося мальчишку и притащил его под землю учиться волшебству. Однако волшебник не учeл, что современные мальчишки, а тем более девчонки, совсем не такие пугливые и покладистые, как в древние времена. Новый ученик устроил под землeй настоящую революцию! Для младшего школьного возраста.



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