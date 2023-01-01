Волшебная книга добра. Татьяна Баранова,Андрей Гоптарь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая авторская музыкально-поэтическая программа для детей от 3-х до 10-ти лет и их родителей, бабушек и дедушек. «Волшебная книга добра» – это : –10 детских песен и мелодий –40 стихотворений для детей и все это – в исполнении авторов и популярных артистов. Каждая детская песня – это радость и в�еселье, а каждое стихотворение – это короткая добрая поучительная история в форме миниспектакля. Прослушав этот диск, и дети, и взрослые больше узнают о добре и доброте, о мире книг и музыки, об окружающем нас мире.



Волшебная книга добра слушать на видеосервисе Wink.