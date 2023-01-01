Волшебная Италия. Наталия Басовская
Wink
Аудиокниги
Волшебная Италия. Наталия Басовская

Волшебная Италия. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Русская литература307 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»

Сюжет

Новая аудиокнига известного медиевиста Наталии Басовской позволит читателю прикоснуться к истории одной из самых древних культурных колыбелей мира – Италии. Знаменитые живописцы, бесстрашные мореплаватели и путешественники, римские папы и предприимчивые правители, а также самые захватывающие и значительные события прошлого на фоне итальянского колорита предстанут на этих страницах. Вы узнаете, как слепой выходец из аристократической семьи Энрико Дандоло получил титул главы Венецианской республики и повлиял на исход Четвертого крестового похода кто позволил Никколо Макиавелли написать свой самый неоднозначный труд «Государь» почему сын сапожника Томмазо Кампанелла был признан «величайшим сыном Италии» наравне с ученым Галилео Галилеем.

Волшебная Италия слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг