Волшебная Италия. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая аудиокнига известного медиевиста Наталии Басовской позволит читателю прикоснуться к истории одной из самых древних культурных колыбелей мира – Италии. Знаменитые живописцы, бесстрашные мореплаватели и путешественники, римские папы и предприимчивые правители, а также самые захватывающие и значительные события прошлого на фоне итальянского колорита предстанут на этих страницах. Вы узнаете, как слепой выходец из аристократической семьи Энрико Дандоло получил титул главы Венецианской республики и повлиял на исход Четвертого крестового похода кто позволил Никколо Макиавелли написать свой самый неоднозначный труд «Государь» почему сын сапожника Томмазо Кампанелла был признан «величайшим сыном Италии» наравне с ученым Галилео Галилеем.



Волшебная Италия слушать на видеосервисе Wink.