Волшебная экспресс-доставка. Судьба, распишитесь. Лянсэ Фэнцзин (книга, 2024) слушать онлайн

Входит в топ лучших light-novel по версии сайта BooksChina.com! Юный Ся Итяо однажды обнаруживает, что обладает сверхспособностями, как у настоящего супергероя. Начав работать курьером, он стал доставлять неизвестные товары посреди ночи. Однажды Ся Итяо нечаянно обнаружил, что вещь, которую его просили доставить, оказалась таинственным пламенем – «Огнем жизни»… Возможно ли, что даже жизнь можно покупать и продавать? Сможет ли Ся Итяо противостоять таинственному «торговцу жизнями»?



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