Волосы. Михаил Киоса
Wink
Аудиокниги
Волосы. Михаил Киоса

Волосы. Михаил Киоса (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Ужасы и мистика583 мин18+

Сюжет

Все началось с обычного похода в парикмахерскую. Пятилетний Женя привычно сел в кресло напротив зеркала, глянул на свое отражение, затем – на парикмахершу и… похолодел от ужаса. Перед ним стояла настоящая ведьма. Отвратительная, злобная, страшная старуха. Остро заточенные ножницы в ее руке лязгнули. Трупный смрад хлынул на ребенка. Но почему его бабушка, Елизавета Петровна, приведшая малыша на стрижку, ничего не замечает? Почему отец Жени воспринял рассказ сына с юмором? Неужели взрослые уже настолько огрубели и ослепли, что не ощущают могильного холода всего в шаге от себя?

Волосы слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг