Волна огня. Джеймс Роллинс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Австралия, Коралловое море. Сотрудники международной научной станции «Проект Титан» внезапно обнаружили: мертвые, казалось бы, воды кишат странными светящимися кораллами, чей способ существования опровергает все научные представления. Похоже, морскую биологию ждет захватывающее будущее. Но нет; и даже может случиться так, что никакое будущее не ждет не только науку, но и Землю вообще. Эти воды – вместилище феноменально разрушительных сил, которые разбужены вторжением на их территорию. Тихоокеанский регион становится местом начала глобального катаклизма, тысячелетиями ждавшего своего часа. Чтобы предотвратить его, члены отряда «Сигма» должны обратиться к… древним верованиям австралийских аборигенов. В них – ключ к происходящему. А еще – к тому, что может потрясти основы существования человечества… Джеймс Роллинс – самый продаваемый автор приключенческих триллеров, создатель многочисленных бестселлеров № 1 по версии «New York Times», разошедшихся по всему миру тиражом 20 миллионов экземпляров и переведенных на 40 языков.



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