Волк по имени Зайка. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

В деревне волков-оборотней в семье старосты случилось пополнение – родилась маленькая девчушка. Когда ей исполнилось пять лет, ее мама начала замечать, что с ней было что-то не так. Маленький рост, голубые глаза, тонкие ручки-ножки… И вот наступило время первого оборота, и выяснилось, что девочка – вовсе не волк, а зайка! Родители сочли это позором, друзья тоже отвернулись от девочки. Зайке ничего не оставалось, как уйти из дома. Судьба Колина тоже не была простой. Его отец погиб. Мать снова вышла замуж – за мужчину, который ему совсем не нравился. А вскоре умерла и та, что подарила ему жизнь. Тогда Колин, ненавидящий отчима, считающий его виновным во всех бедах и желающий отомстить, оказался в опасности. Что будет, когда встретятся две личности с такими разными судьбами и обретут одну дорогу на двоих?



Волк по имени Зайка слушать на видеосервисе Wink.