Волк по имени Зайка. Галина Гончарова
Wink
Аудиокниги
Волк по имени Зайка. Галина Гончарова

Волк по имени Зайка. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Любовные романы867 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

В деревне волков-оборотней в семье старосты случилось пополнение – родилась маленькая девчушка. Когда ей исполнилось пять лет, ее мама начала замечать, что с ней было что-то не так. Маленький рост, голубые глаза, тонкие ручки-ножки… И вот наступило время первого оборота, и выяснилось, что девочка – вовсе не волк, а зайка! Родители сочли это позором, друзья тоже отвернулись от девочки. Зайке ничего не оставалось, как уйти из дома. Судьба Колина тоже не была простой. Его отец погиб. Мать снова вышла замуж – за мужчину, который ему совсем не нравился. А вскоре умерла и та, что подарила ему жизнь. Тогда Колин, ненавидящий отчима, считающий его виновным во всех бедах и желающий отомстить, оказался в опасности. Что будет, когда встретятся две личности с такими разными судьбами и обретут одну дорогу на двоих?

Волк по имени Зайка слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика, Любовные романы, Русская литература
Время
867 мин / 14:27

Рейтинг