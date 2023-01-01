Волк. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

"Волк" – вторая книга фантастического романа-трилогии Г. Л. Олди «Дикари Ойкумены», жанр космическая фантастика. Марк Тумидус, офицер ВКС Помпилии, пропал без вести за краем Ойкумены. Сбилась с ног внешняя разведка, не знает: искать дальше или похоронить заочно? Планирует смертельно опасную экспедицию дядя Марка – изменник родины, бывший легат Гай Тумидус. Отец Марка, инженер-энергетик Юлий Тумидус, ради сына вступает в конфликт со службой имперской безопасности. Совет Антисов, исполинов космоса, ищет способ шагнуть в загадочную Кровь, не замарав ноги. А далеко от них, на планете по имени Астлантида, ведет свою войну маленький отряд под командованием унтер-центуриона Кнута. Волк, скаля клыки, ведет поредевшую стаю. Каждый шаг – ловушка. Каждый шаг – попытка вырваться за флажки.



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