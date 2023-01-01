Волчья тропа. Даха Тараторина
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Волчья тропа. Даха Тараторина

Волчья тропа. Даха Тараторина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика773 мин16+

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О книге

"Волчья тропа" – фантастический роман Дахи Тараториной, первая книга цикла «Бабкины сказки», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези, славянское фэнтези. В меню годного фэнтези должна быть «Горячая Героиня». Желательно с супер-силой и/или избранная. Вместо неe возьмeм нескладную девочку-пацанку из мелкой деревеньки. «Властный герой с мрачным прошлым». Лучше толпа. Добавим ехидного оборотня, которого убить хочется чаще, чем расцеловать. «Любовный треугольник» заменим славянской магией, мифами и легендами, драками не на жизнь, а на смерть. Щепоть желания кинуться в омут (зачeркнуто) приключения с головой. И украсим таинственным врагом, которого сумеют победить разве что самые верные возлюбленные. Потому что скорее сами друг друга покалечат, чем другим позволят.

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Жанр
Фантастика
Время
773 мин / 12:53

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