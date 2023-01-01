Волчья луна. Ольга Романовская (книга, 2020) слушать онлайн

«Волчья луна» – фантастический роман Ольги Романовской, жанр любовное фэнтези, детективное фэнтези, приключенческое фэнтези. Можно убежать от судьбы, но нельзя убежать от себя. Шарлотта Хемптон верила в эту народную мудрость, пока не ступила на платформу вокзала Розберга. Не имея за душой ничег�о, кроме саквояжа со сменным бельем, она углубилась в чтение объявлений, одно из которых и привело ее к порогу самого обычного дома. Условия труда подходящие, хозяина практически не бывает дома, можно выдохнуть и начать новую жизнь. Только вот о нанимателе ходят очень странные слухи, и Шарлотта не успокоится, пока не отделит вымысел от правды.



Волчья луна слушать на видеосервисе Wink.