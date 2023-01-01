Волчья Империя. Дмитрий Даль (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Простая поездка наприроду привела Сергея Одинцова вмир лоскутных государств. Средневековье встретилось сновыми технологиями. Здесь звенят мечи извучат выстрелы. Подорогам впоисках новых адептов ходят маги-техники. Начав свой путь какраб-гладиатор, он прославится каксотник Волк, командир легендарной Волчьей сотни. Таинственные магики, хранители новых технологий, объявят заего голову большую награду. Онпобывает всердце мира магиков, загадочных Железных Землях, где хранятся главные секреты Волчьего мира: кто такие магики иих повелители ихоры, почему только они владеют технологиями будущего? Исамое главное– он узнает, кто насамом деле Сергей Одинцов? Какое место ему предстоит занять вновом мире, встроящейся наглазах Волчьей империи, которая объединит подсвоими стягами лоскутные государства, ишагнет изсредневековья вкосмическую эру.



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