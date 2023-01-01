Вокруг света в 80 дней. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жюль Габриэль Верн (1828–1905) – французский географ и писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра научной фантастики. Герой романа Филеас Фогг поспорил, что сможет обогнуть земной шар с запада на восток в срок, не превышающий 80 дней, что было в то время рекордным временем, учитывая технические возможности существовавших тогда средств передвижения. Вояж Фогга начинается в Англии, затем он отправляется во Францию, Италию, Египет, Индию, Китай, Японию, Америку. Опасности подстерегают путника на каждом шагу. И сколько разных транспортных средств ему придeтся сменить, чтобы достичь цели. Давайте и мы начнeм это увлекательное путешествие!



Вокруг света в 80 дней слушать на видеосервисе Wink.