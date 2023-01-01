WinkАудиокнигиВокруг �Луны. Жюль Верн
Вокруг Луны. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика573 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Жюль Берн – один из популярнейших авторов приключенческой литературы – в ряде своих романов предвосхитил позднейшие открытия и изобретения. В частности, он первым заговорил о полетах в космос и об освоении космического пространства. Роман «Вокруг Луны» (1869) представляет собой продолжение р�омана «С Земли на Луну» (1865).
Вокруг Луны слушать на видеосервисе Wink.