Вокруг Луны. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жюль Берн – один из популярнейших авторов приключенческой литературы – в ряде своих романов предвосхитил позднейшие открытия и изобретения. В частности, он первым заговорил о полетах в космос и об освоении космического пространства. Роман «Вокруг Луны» (1869) представляет собой продолжение р�омана «С Земли на Луну» (1865).



Вокруг Луны слушать на видеосервисе Wink.