Вокруг Луны. Жюль Верн
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Вокруг Луны. Жюль Верн

Вокруг Луны. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика573 мин12+
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Сюжет

Жюль Берн – один из популярнейших авторов приключенческой литературы – в ряде своих романов предвосхитил позднейшие открытия и изобретения. В частности, он первым заговорил о полетах в космос и об освоении космического пространства. Роман «Вокруг Луны» (1869) представляет собой продолжение романа «С Земли на Луну» (1865).

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