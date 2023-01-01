Вокруг Чехова. Михаил Чехов (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Об Антоне Павловиче Чехове написано немало. О писателе рассказывали его великие и малые современники, литераторы и художники, артисты и режиссеры, ученые и общественные деятели. Особое место в череде этих воспоминаний занимает книга младшего брата писателя, Михаила Павловича – «Вокруг Чехова». Автору книги посчастливилось прожить много лет в тесном общении с А. П. Чеховым. Михаил Павлович был свидетелем и участником повседневной жизни старшего брата и многих памятных событий его биографии. На глазах у мемуариста развивалась литературная деятельность А. П. Чехова. Михаилу Павловичу было хорошо знакомо окружение великого писателя. Но автор воспоминаний не только «брат своего брата» (выражение А. П. Чехова). Это разносторонне одаренный литератор, напечатавший целый ряд повестей и рассказов, переводчик, детский писатель, редактор. Конечно, это придает его мемуарам еще большую ценность. «Вокруг Чехова» – книга об Антоне Павловиче Чехове и его окружении. Воспоминаниям дан подзаголовок – «Встречи и впечатления», отражающий своеобразие книги. Перед нами ряд литературных зарисовок, данных в хронологической последовательности и объединенных образом главного героя повествования – А. П. Чехова. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги воспоминаний: О. Аросева «Без грима», С. Юрский «Последняя роль Раневской/Георгий Товстоногов», В. Смехов «Когда я был Атосом», А. Ширвиндт «Былое без дум», Ю. Соломин «От адъютанта до его превосходительства», К. Коровин «Воспоминания», К. Петров-Водкин «Хлыновск», К. Петров-Водкин «Пространство Эвклида», Ф. Шаляпин «Маска и душа»



Вокруг Чехова слушать на видеосервисе Wink.