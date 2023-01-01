Воин. Обреченный на бой. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«… Дотянуться до шлема и одеть его, как советовал Люй. Боль ослабла…». Именно таким образом отставной полковник КГБ Казимир Пушкевич избегает смерти, но оказывается в чужом теле и другом мире. Грон – так теперь зовут советского суперагента. Новое, молодое, пока ещe непослушное тело живeт в мир�е мечей и копий. Богатый опыт прошлой работы помогает ему достигнуть вершин власти, однако это не нравится тайной организации, управляющей в этом мире. Сумеет ли он выжить и противостоять своим врагам?



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