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Воин. Обреченный на бой. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези942 мин12+
Сюжет
«… Дотянуться до шлема и одеть его, как советовал Люй. Боль ослабла…». Именно таким образом отставной полковник КГБ Казимир Пушкевич избегает смерти, но оказывается в чужом теле и другом мире. Грон – так теперь зовут советского суперагента. Новое, молодое, пока ещe непослушное тело живeт в мир�е мечей и копий. Богатый опыт прошлой работы помогает ему достигнуть вершин власти, однако это не нравится тайной организации, управляющей в этом мире. Сумеет ли он выжить и противостоять своим врагам?
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