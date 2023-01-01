Военный советникъ. Алексей Кулаков (книга, 2020) слушать онлайн

«Военный советникъ» – фантастический роман Алексея Кулакова, пятая книга цикла «Александр Агренев», жанр историческая фантастика, попаданцы. Истаивает в прошлом девятнадцатый век – галантный, кровавый, голодный… Что же ждет на переломе времен Российскую империю, какой она войдет в новое стол�етие? Ведь камень перемен, что запустил своими действиями князь Агренев, все набирает ход и вес, сдвигая с места все новые и новые камешки мелких изменений. Пока еще ничтожных и почти неощутимых – но уже ясно, что вскоре они сольются в неудержимый поток, оседлать который будет непросто…



Военный советникъ слушать на видеосервисе Wink.