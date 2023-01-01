WinkАудиокнигиВо всем виноват Дед Мороз! Ольга Коротаева
Во всем виноват Дед Мороз! Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Фэнтези28 мин12+
Сюжет
Алиса с детства знала, что Деда Мороза не существует. Ещe в школе она поссорилась с одноклассником, доказывая свою правоту. Но когда девушка стала взрослой, то… Попала! И всe из-за eлочной игрушки. Нет, во всeм виноват Дед Мороз! Или всe же вера в чудо?
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