Во всем виноват Дед Мороз! Ольга Коротаева
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Во всем виноват Дед Мороз! Ольга Коротаева

Во всем виноват Дед Мороз! Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Фэнтези28 мин12+

Сюжет

Алиса с детства знала, что Деда Мороза не существует. Ещe в школе она поссорилась с одноклассником, доказывая свою правоту. Но когда девушка стала взрослой, то… Попала! И всe из-за eлочной игрушки. Нет, во всeм виноват Дед Мороз! Или всe же вера в чудо?

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