Во всем виноват Дед Мороз! Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алиса с детства знала, что Деда Мороза не существует. Ещe в школе она поссорилась с одноклассником, доказывая свою правоту. Но когда девушка стала взрослой, то… Попала! И всe из-за eлочной игрушки. Нет, во всeм виноват Дед Мороз! Или всe же вера в чудо?



Во всем виноват Дед Мороз! Ольга Коротаева слушать на видеосервисе Wink.