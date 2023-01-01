Во имя потерянных душ. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Творят темные обряды культисты, призывая в мир древнее зло. Ищут забытые знания воины Церкви Последнего дня. Сражаются с демонами бойцы Башни и Школы… Заключаются и разрушаются союзы, мастера ловушек и засад охотятся на вражеских магов, а крупные кланы пробуют на зуб границы соседей. В Соснов�ске полным ходом идет борьба за власть. И нет никому дела до рыскающих по тропам Изнанки Пожирателей Душ. Но кто сказал, что так будет всегда?



Во имя потерянных душ слушать на видеосервисе Wink.