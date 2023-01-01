Во главе раздора. Лия Арден (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Новый цикл Лии Арден «Нити судьбы». Первая книга трилогии городского фэнтези с авторским мироустройством, с опорой на древнегреческую мифологию богов первого поколения. «Во главе раздора» – новый виток творчества Лии Арден. Больше свободы в истории, больше решимости в героях, больше дерзости в тексте. И детальная проработка всех нюансов, где каждая мелочь играет роль,– сильная сторона Лии. Суперпопулярный цикл «Смерть и Тень», рассказывающий о Марах и Мороках, завоевал любовь у сотен тысяч читателей, а суммарные тиражи всех книг уверенно приближаются к миллиону экземпляров. Греческая мифология и неон мрачных улиц, дружба и предательство, отважные герои и мерзкие чудовища, тайны прошлого – и, конечно, любовь!





Во главе раздора слушать на видеосервисе Wink.